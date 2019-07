Ea este eleva din București care a luat 10 pe linie la BAC: ”Nu m-am închis între patru pereți, ci…”

16:20

Un proiectil a fost găsit, marți, în timpul lucrărilor de reabilitare a bisericii fortificate din localitatea Archita, județul Mureș. Acesta a fost ridicat de angajații ISU și urmează să fie distrus. Potrivit reprezentanților ISU Mureș, proiectilul a fost găsit, marți, în timpul lucrărilor de reabilitare a bisericii fortificate din localitatea Archita, județul Mureș. Aceeași sursă […]