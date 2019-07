Scriitoarea nigeriană Lesley Nneka Arimah, laureata prestigiosului Caine Prize for African Writing pe 2019

Scriitoarea nigeriană Lesley Nneka Arimah a fost recompensată cu prestigiosul premiu literar Caine Prize for African Writing pe 2019, cunoscut şi ca premiul 'Man Booker pentru Africa', relatează marţi EFE.Arimah a câştigat acest premiu dotat cu 10.000 de lire (aproximativ 11.100 de euro), acordat pentru cea mai bună povestire scurtă publicată de un autor african în limba engleză, pentru nuvela sa 'Skinned'.La primirea premiului decernat la gala desfăşurată luni seara la Londra, Arimah a pledat pentru creaţiile literare realizate cu "o privire africană". "Povestirile voastre s-au alăturat profilului literaturii africane, adăugând multe voci de care avem nevoie pentru a ilumina ceea ce suntem", a spus scriitoarea născută în capitala britanică, în 1983, într-un mesaj adresat colegilor săi africani.Lesley Nneka Arimah s-a impus asupra celorlalţi patru finalişti: scriitoarele Meron Hadero (Etiopía), Cherrie Kandie (Kenia) şi Ngwah-Mbo Nana Nkweti (Camerun) şi autorul Tochukwu Emmanuel Okafor (Nigeria).'Skinned', lucrare publicată în revista literară americană McSweeney's Quarterly Concern în 2018, este o povestire satirică care abordează provocările cu care se confruntă femeile în societăţile africane dominate de ritualuri tradiţionale.Povestirea o are în centrul său pe Ejem, o tânără care aparţine unei culturi în care fetele de 15 ani sunt obligate să se dezbrace în virtutea unei ceremonii şi sunt nevoite să se căsătorească pentru a câştiga dreptul de a se îmbrăca din nou.Scriitorul kenyan şi preşedinte juriului Caine Prize, Peter Kimani, a subliniat că 'Skinned' reprezintă "lupta femeilor pentru includerea lor într-o societate guvernată de ritualuri".Laureată a Commonwealth Writers' Prize pentru povestire scurtă în 2015, Arimah a fost deja finalistă a Caine Prize în 2016 şi 2017. Scriitoarea nigeriană care în 2017 a publicat prima sa culegere de povestiri scurte, intitulată 'What It Means When a Man Falls from the Sky', locuieşte în prezent în Las Vegas (SUA).Caine Prize for African Writing a fost acordat prima oară în anul 2000 şi poartă acest nume în onoarea lui Michael Harris Caine, fost preşedinte al grupului Booker, fondator al prestigiosului premiului literar cu acelaşi nume. Datorită legăturii sale cu reputatul Man Booker pentru literatură de ficţiune, Caine Prize este cunoscut şi ca premiul "Man Booker pentru Africa".AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: The Caine Prize for African Writing / Facebook

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres