Sorina află azi dacă pleacă în SUA. Tribunalul Olt judecă solicitarea procurorului general, care solicită interzicerea acestui lucru

Grupul american Boeing Co. a anunţat marţi că, în primul semestru al acestui an, livrările sale au scăzut cu peste o treime, afectate de reţinerea la sol a avioanelor 737 MAX, ceea ce înseamnă că Boeing va pierde titlul de cel mai mare constructor mondial de avioane în acest an, transmite Reuters, preluată de Agerpres.