Liviu Dragnea a fost AGRESAT în închisoare! A fost nevoie de intervenția gardienilor

17:50

România a cheltuit în ultimii șapte ani de zile 74,3 miliarde de lei cu dobânzile în sarcina datoriei publice. Asta înseamnă că, în fiecare an, unui româ îi revin în jur de 540 de lei pentru plata acestor dobânzi. Cele mai mari cheltuieli cu dobânzile au avut loc în 2018, atunci când România a plătit aproape 13 miliarde de lei, conform unei informări făcută de secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Attila György. Pentru 2019, se așteaptă o cheltuială ceva mai mare decât cea de anul trecut în condițiile în care necesarul brut de finanțare la nivel guvernamental este de aproximativ 72 miliarde de lei. S-ar putea spune că statul român se împrumută cu 197,2 milioane de euro pe zi. Deja, statul român a contractat împrumuturi în acest an și uneori dobânda plătită pe anumite segmente cu mult peste media europeană. De exemplu, prin emisiunea de euroobligațiuni în trei tranșe, lansată în 27 martie 2019, a fost atrasă suma de 3 miliarde de euro, din care 1,35 miliarde de euro pe maturitatea de 30 de ani, 500 de milioane de euro pe 15 ani şi 1,15 miliarde de euro pe maturitatea de 7 ani. Aceasta este cea mai mare sumă luată până acum la o singură ieșire pe piețele externe. Banii vor fi utilizați pentru acoperirea cheltuielilor statului: plata altor datorii, plata salariilor, a pensiilor, a ajutoarelor, precum și pentru investiții. Prețul plătit pentru acești bani este însă foarte mare. De exemplu, pentru împrumuturile la 7 și la 15 ani costurile sunt echivalente unui stat care are rating nerecomandat investitorilor, precum Grecia. Împrumutul la 30 de ani a fost mai scump, la 4,625%. Or, România a fost menținută de către Standard & Poor’s la un rating favorabil. La aceste costuri se vor mai adăuga deprecierea leului în raport cu euro. Ministerul Finanțelor se va împrumuta în acest an de aproximativ 72 miliarde de lei de pe piețele interne și externe pentru a acoperi deficitul bugetar, de 2,76% din PIB, adică 28 miliarde de lei, și pentru refinanțarea datoriei, în sumă de 44 miliarde de lei, se arată într-un document semnat de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Pentru că nu are bani să acopere cheltuielile lunare, adică salarii, pensii, subvenții, ajutoare, investiții etc, statul este nevoit să apeleze la banii altora. Ținând cont de obiectivul limitării riscului valutar cât și de cel al dezvoltării pieței titlurilor de stat, deficitul bugetar urmează să fie finanțat în proporție de circa 75% de pe piața internă și respectiv 25% de pe piața externă. Finanțelor au vederea atragerea de resurse financiare de pe piețele externe prin emiterea de euroobligațiuni într-un volum de 4,25 miliarde de euro, în funcție de evoluțiile, condițiile și oportunitățile financiare internaționale, în valoare de aproximativ 0,2 miliarde de euro. Prin împrumuturile externe, ministerul are în vedere reducerea riscului de refinanțare prin extinderea duratei medii rămase a portofoliului de titluri de stat, în condiții avantajoase de cost și pentru diversificarea bazei investiționale, precum și consolidarea rezervei financiare în valută existentă la dispoziția Trezoreriei Statului.