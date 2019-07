Un tânăr s-a electrocutat în timp ce își spăla motocicleta în fața casei | VIDEO

11:30

Michael Sleggs, 33 de ani, a murit în noaptea de marți spre miercuri după ce a suferit complicații la inimă. Actorul cunoscut pentru rolul Michael "Slugs" Slugette în comedia BBC 3 "This Country"dezvăluise recent că suferă de cancer în fază terminală și că nu mai are mult de trăit.