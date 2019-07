O femeie de 35 de ani din Odobești a murit la puțin timp după ce a născut. Familia lansează acuzații grave

21:00

La cei 41 de ani, Diana Munteanu se menține într-o formă de invidiat. Blonda a postat o imagine pe contul de socializare care a provocat un val de comentarii. Fanii fostei prezentatoare au observant imediat transformarea vedetei din cauza operațiilor estetice. Blonda nu a scăpat de critici. Mulți dintre internauți sunt de părere că Diana […] The post Diana Muntenau, pusă la zid din cauza operațiilor estetice: ”Te-ai stricat și tu” appeared first on Cancan.ro.