Surpriză uriașă pentru fanii ”Mireasă pentru fiul meu”. Mariana și Grigore sunt în al nouălea cer

07:20

Vremea se menţine şi azi răcoroasă, iar în sud, sud-est şi la munte sunt prognozate averse cu descărcări electrice iar vântul va sufla cu putere. În restul ţării cerul va fi variabil iar şansele de precipitaţii sunt reduse. Maximele termice se vor încadra între 18 şi 27 de grade Celsius. La noapte cerul va fi […] The post Prognoza ANM 10 iulie 2019. Temperaturi de primavara: 16 grade la mare appeared first on Cancan.ro.