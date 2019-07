Mireasa lui Radu Mazăre a ajuns la Rahova. Cum s-a îmbrăcat Roxana Mihalache

08:20

Un medic stomatolog din Timișoara a decis să își ia viața, lăsând un mesaj pe pagina sa de Facebook, unde își explică gestul. Bărbatul, căsătorit și cu un băiat, s-a sinucis într-un mod înfiorător, și-a tăiat venele, apoi s-a spânzurat. Tragedia a fost anunțată la 112 de soția acestuia, însă echipajele de urgență sosite la […] The post Un medic stomatolog din Timișoara s-a sinucis. Ce mesaj a lăsat pe Facebook: “Ai ajuns să mă bați în fața copilului și a mamei tale” appeared first on Cancan.ro.