Angela Merkel, după un nou tremurat: ''Mă simt foarte bine''

15:30

Prof.dr. Dafin Mureşanu, preşedintele Federaţiei Europene a Societăţilor de Neuroreabilitare (EFNR), a declarat, miercuri, că este necesară o reorganizare a activităţii de neurorecuperare în sistemul de sănătate din România, el susţinând că e nevoie de un program naţional de formare în domeniu, precum şi de crearea de compartimente de recuperare în toate secţiile de neurologie."Accidentul Vascular Cerebral (AVC) şi bolile neurologice generează deficite care pot fi abordate şi situaţia pacienţilor poate fi îmbunătăţită în condiţiile unui program de recuperare neurologică foarte bine pus la punct şi pentru aceasta avem nevoie nu numai de oameni, ci şi de oameni competenţi, nu numai de bune intenţii, ci şi de cunoaştere. Această competenţă trebuie să apară şi în România, din punct de vedere al reglementării oficiale şi al definirii a ceea ce trebuie să ştie un specialist care se ocupă de domeniul recuperării bolilor neurologice", a declarat prof.dr. Dafin Mureşanu, în contextul manifestării ştiinţifice care se desfăşoară în aceste zile la Poiana Braşov.Conform medicului neurolog, acest program de creare a competenţelor nu presupune "o mare finanţare", ci doar aprobare de la Ministerul Sănătăţii. "Din partea ministerului, presupune luarea în considerare a propunerilor noastre şi în a aproba, ratifica şi genera un status oficial al implementării programului educaţional, care va genera specialişti cu competenţă în neurorecuperare", a evidenţiat acesta.Potrivit prof. dr. Mureşan, în România, în ultimii ani, s-au făcut paşi importanţi în ce priveşte tratamentul Accidentului Vascular Cerebral Acut, în special prin crearea unităţilor de tratament al AVC, prin aprobarea, în acest an, şi implementarea protocolului prespitalicesc în acest domeniu, precum şi prin crearea registrului naţional privind pacienţii cu AVC, însă problema care rămâne este cea lipsei de medici neurologi."Lucrurile s-au schimbat în ultimii 6-7 ani, având în vedere faptul că unităţile de tratament al ACV au devenit operaţionale. Sigur că, faţă de nevoile foarte mari existente, primele zece centre care au fost lansate în această luptă, pe care noi o ducem cu această foarte apăsătoare patologie, au funcţionat foarte bine, lucrurile au progresat, indicii de desfăşurare a activităţii noastre din punct de vedere calitativ au atins timpii necesari, dar, categoric, cele zece centre erau mult sub nevoile reale de absorbţie. Astfel cu eforturile neurologilor, a Societăţii de Neurologie din România, desigur având de această dată un sprijin major din partea autorităilor - a MS - am reuşit o reajustare la nivelul realităţii a acestor nevoi, prin faptul că numărul acestor centre care operează azi a crescut la 42", a menţionat medicul neurolog.Astfel, s-a reuşit, prin această nouă organizare şi reglementare - ca România să absoarbă aproape 80% cu pacienţii cu AVC "într-un teritoriu de competenţă absolut rezonabil"."Ceea ce mai este de făcut e legat de programele educaţionale, de uniformizarea standardelor de lucru şi a parametrilor - aici suntem într-o zonă permanentă de competiţie cu timpul, trebuie să fim înaintea instalării leziunilor. Timpii noştri de operare sunt în anumite centre excepţionali, în altele buni şi, desigur, va trebui să ameliorăm acest lucru în toate unităţile", a mai afirmat prof. dr. Dafin Mureşanu.Cadre didactice universitare, medici primari, specialişti sau rezidenţi, din 19 ţări din Europa şi alte trei continente se reunesc, zilele acestea, la Poiana Braşov, în cadrul a trei evenimente - 9th European Teaching Course on Neurorehabilitation ( 6-7 iulie), 14th International Summer School of Neurology (8-10 iulie) şi 3th EAN Task Force on Rare Neurologic Diseases Teaching Course (11-12 iulie) - se derulează sub egida Fundaţiei Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) în parteneriat cu Societatea de Neurologie din România (SNR), Institutul RoNeuro, Centru de Cercetare şi Diagnostic din Cluj-Napoca şi Academia de Ştiinţe Medicale din România, precum şi un consorţiu internaţional de universităţi, sub egida Federaţiei Europene a Societăţilor de Neuroreabilitare (EFNR) şi a Federaţiei Mondiale de Neuroreabilitare (WFNR).Coordonatorii evenimentului sunt prof. dr. Natan Bornstein, vicepreşedinte al The World Stroke Organization (WSO), prof. dr. Dafin Mureşanu, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca, preşedinte al SSNN şi al EFNR şi membru corespondent al Academiei Române şi prof. dr. Ovidiu Bajenaru - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti, de asemenea, membru corespondent al Academiei Române. AGERPRES / (A - autor: Diana Dumitru, editor: Marius Frăţilă, editor online: Anda Badea) Sursa foto: doctorulzilei.ro