Top 5 cele mai frumoase melodii ale lui Mihai Constantinescu

08:50

Mariana Șărămăt, fosta asistentă maternală a Sorinei, a povestit momentul când fetița a fost luată de mascați, dar și cum a încercat să convingă familia adoptivă că Sorina este foarte bine acolo, are o soră și nu le lipsește nimic. Însă, românii care locuiesc în America nici nu au vrut să audă, spunându-i că au […] The post Mariana Șărămăt, fosta asistentă maternală a Sorinei, despre momentul cu mascații: “A dat-o cu capul de pavele” appeared first on Cancan.ro.