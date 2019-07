Dinamo, pas fals cu nou-promovata Chindia, înaintea debutului oficial în Liga 1!

08:50

Evaluarea Națională a fost un test foarte important pentru toți elevii care au susținut examenul, fiind un moment de bilanț și de verificare a cunoștințelor acumulate. Pentru unii dintre elevi, Evaluarea Națională s-a încheiat cu bine, în timp ce pentru alții a reprezentat un adevărat semn de întrebare. Spre exemplu, Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, […] The post Rușinos. Ce notă a luat Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, la Evaluarea Națională appeared first on Cancan.ro.