Procuroarea care a intervenit în cazul Sorinei, fetița din Baia de Aramă, pusă sub urmărire penală

11:10

Radu Mazăre se îănsoară azi, 10 iulie 2019, cu logodnica sa, Roxana Mihalache, în Penitenciarul Rahova, acolo unde-și execută pedeapsa. Cununia civilă va fi oficiată de un ofițer de stare civilă de la sectorul 5 al Capitalei, la Sectorul “Vizite” al penitenciarului sau vorbitorul închisorii, cum este cunoscut. Nunta va avea un minim de invitați, […] The post Radu Mazăre se însoară azi cu Roxana Mihalache. Ce meniu va avea la nuntă appeared first on Cancan.ro.