Ducesa Meghan ar putea deveni editor al revistei Vogue

13:30

Vești proaste pentru șoferii români. Noile prevederi ale Codului Rutier vor da serioase ”bătăi” de cap celor care, încălcând legea, vor rămâne fără permis. Pentru a-și recupera ”dreptul” de a circula, la volan, pe drumurile publice, șoferii vor fi nevoiți să susțină încă un examen. Posesorii de permise care vor cădea în ”abatere” vor susține, […] The post Vești proaste pentru șoferii români. Se vor întoarce în sălile de examen appeared first on Cancan.ro.