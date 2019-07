Rusia a lansat patru sateliţi militari

20:40

O expoziţie cu fotografii din Arhiva Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, care surprind momente importante din istoria României, a fost vernisată miercuri, în Salina Praid, fiind pentru prima dată când aceste imagini pot fi admirate la 120 de metri, în subteran, într-un loc vizitat anual de sute de mii de turişti.Evenimentul a avut loc în prezenţa prefectului judeţului Harghita, Jean-Adrian Andrei, a directorului Salinei Praid, Seprodi Zoltan, şi a directorului general al AGERPRES, Claudia Nicolae, fotografiile stârnind interesul vizitatorilor prezenţi în subteran.Fotografiile expuse surprind imagini din timpul Revoluţiei din 1989, în contextul împlinirii în acest an a 30 de ani de la acest eveniment, imagini cu membri ai Familiei Regale, cu sportivi şi performanţele lor extraordinare, dar şi din alte momente importante, adevărate mărturii ale evenimentelor care au marcat istoria României.Foto: (c) GINA ŞTEFAN / AGERPRES Imaginile sunt emoţionante, niciodată retuşate, unele unicat, cum ar fi cele care prezintă momente din timpul Marii Foamete din 1946-1947.Directorul general al AGERPRES, Claudia Nicolae, a declarat că această expoziţie valorifică munca de 130 de ani a jurnaliştilor Agenţiei Naţionale de Presă, care au fost prezenţi, de-a lungul timpului, la toate marile evenimente din istoria ţării şi a punctat faptul că astfel de proiecte vor continua în întreaga ţară, pentru ca istoria României în imagini să poată fi adusă în faţa celor interesaţi."Este o expoziţie care ne onorează ca instituţie şi care valorifică munca de 130 de ani a tuturor colegilor din AGERPRES. Arhiva AGERPRES a ajuns la 120 de metri în subteran, în Salina Praid, unde vizitatorii pot admira imagini din Arhiva Fotografică AGERPRES. Agenţia Naţională de Presă a fost prezentă de-a lungul timpului, prin jurnaliştii şi fotografii ei, la toate marile evenimente din istoria contemporană a ţării noastre. Fiind vorba de fotografii de presă, cele mai multe dintre ele reflectă viaţa politică, cultural-artistică, economică, socială şi sportivă a ţării, dar şi marile transformări şi evenimente care au avut loc de-a lungul timpului. Fotografiile nu sunt retuşate şi nu vor fi retuşate, ci sunt păstrate în forma originală, orice intervenţie diminuând valoarea lor. Imaginile alb-negru şi color din Arhiva Fotografică AGERPRES, pe care vă invităm să le descoperiţi, sunt adevărate opere de artă, care vă vor conduce spre o călătorie în timp, prin istoria României. Proiectele de genul acesta vor continua în întreaga ţară, pentru ca istoria României în imagini, regăsită în arhiva AGERPRES, să fie adusă în faţa celor interesaţi", a declarat Claudia Nicolae.Foto: (c) GINA ŞTEFAN / AGERPRES Prezent la eveniment, prefectul judeţului Harghita, Jean-Adrian Andrei, a remarcat importanţa expoziţiei vernisate într-un loc neobişnuit, în Salina Praid, care prezintă imagini din istoria ţării noastre şi a apreciat activitatea de 130 ani a AGERPRES."Am venit cu mare plăcere astăzi la vernisarea acestei expoziţii, o expoziţie istorică, cu fotografii din istoria acestei ţări, din zile de sărbătoare ale României, dar şi din zile mai triste, zile care ne-au definit pe noi, ca identitate românească. Cu atât mai mult, vernisarea expoziţiei este importantă datorită locaţiei unde se desfăşoară, suntem în Salina Praid, un loc inedit, turistic, unde fiecare om care are răgazul să coboare în salină poate vedea şi aprecia această expoziţie extraordinară, cu oameni extraordinari, cu istorie şi cu cei care au făcut istoria acestei ţări. Vreau, în primul rând, să felicit AGERPRES şi să spun 'La mulţi ani!' la împlinirea a 130 de ani de existenţă, în acest an, o agenţie care întotdeauna pune mare preţ pe acurateţea informaţiilor şi pe realitatea lor, o agenţie care întotdeauna este acolo unde trebuie, aducând în prim plan tot ceea ce se întâmplă în viaţa economică, socială şi politică din România. Le mulţumesc jurnaliştilor AGERPRES pentru tot ceea ce fac pentru România şi pentru promovarea ţării noastre", a declarat prefectul Harghitei.La rândul său, directorul general al Salinei Praid, Seprodi Zoltan, s-a declarat onorat de prezenţa expoziţiei în subteran şi a mărturisit că este impresionat de imaginile care surprind momente foarte importante din istoria ţării."Eu mă simt foarte onorat de prezenţa dumneavoastră aici, este un succes, este un prim pas al unei colaborări pe care o putem dezvolta şi în viitor. Să fiu sincer, m-a marcat expoziţia, e impresionantă, să ştii şi să vezi ceea ce s-a întâmplat pe parcursul a 130 ani şi momentele importante din viaţa politică, socială pe care AGERPRES le-a surprins în fotografii şi să le avem acum, aici, în salină, este impresionant", a spus directorul general al Salinei Praid.Şi turiştii prezenţi în salină au zăbovit minute în şir în faţa imaginilor expuse, afirmând că li se pare foarte interesantă ideea şi că fotografiile sunt extraordinare.Foto: (c) GINA ŞTEFAN / AGERPRES AGERPRES deţine o vastă arhivă de fotografii, ce cuprinde milioane de imagini realizate din anul 1927 până astăzi, fiind vorba de sute de mii de filme şi aproximativ 5.000 de plăci fotografice. În total, arhiva istorică de fotografie a AGERPRES cuprinde 4.542.648 de fotografii valabile, mărturii ale celor mai importante evenimente culturale, istorice, economice, sportive, sociale la care reporterii şi fotoreporterii agenţiei au luat parte.Şi locul unde fotografiile din arhiva AGERPRES sunt expuse în această perioadă este unul special, Salina Praid având o istorie îndelungată, care îşi are începuturile în epoca romană.În documentele scrise sunt amintite patru excavaţii de suprafaţă "tip amfiteatru", precum şi cărămizi cu inscripţia "LVM" (Legio V. Macedonica). Exploatarea subterană a sării a început în anul 1762, când, sub conducerea inginerului austriac Frendl Aladar, în partea sud-vestică a Dealului Sării, s-a deschis mina Iosif. Sarea extrasă a fost legată în piei de bivoli şi trasă la suprafaţă de crivacul cu cai. Exploatări de suprafaţă sunt amintite şi în anul 1765, existând paralel cu extracţia subterană. Despre mineritul sistematic, putem vorbi numai din anul 1787, data la care sarea din Praid devine proprietatea trezoreriei din Viena. De atunci s-au deschis noi mine şi orizonturi de exploatare, iar metoda folosită s-a îmbunătăţit substanţial. Acum, sarea se extrage de la aproape 400 de metri adâncime, la cinci nivele sub baza de tratament şi ajunge în toate colţurile ţării.Specialiştii spun că zăcământul de sare din Praid constituie unul dintre cele mai mari masive de sare gemă din Europa. Corpul de sare are o formă uşor eliptică, cu diametrele de 1,2 km şi 1,4 km şi o adâncime de 2.700 m, având rezerve pentru mai multe sute de ani.Foto: (c) GINA ŞTEFAN / AGERPRES Zona turistică, unde fotografiile din arhiva AGERPRES sunt expuse acum şi care se dezvăluie după ce ajungi la 120 de metri sub pământ, într-o fostă galerie a Salinei Praid, este una de basm, cu o atmosferă plăcută, care oferă numeroase posibilităţi de relaxare, de distracţie sau de tratament pentru cei cu probleme respiratorii.În această perioadă, Salina Praid este luată cu asalt, în medie coborând în subteran, în fiecare zi, 2.500 de oameni. În plin sezon însă, numărul turiştilor creşte, recordul fiind doborât în urmă cu câţiva ani, când peste 8.000 de persoane au coborât în subteran într-o singură zi.În comuna Praid se află şi "Muntele de Sare", o rezervaţie geologică inclusă în zonele naturale protejate de interes naţional, care are aproximativ 60 de hectare şi unde cresc plante extrem de rare, unele unice în România. AGERPRES (A-AS-autor: Gina Ştefan, editor: Antonia Niţă, editor online: Anda Badea)