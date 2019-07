ANAF anunță poprirea electronică, menită să sprijine contribuabilii în dificultate

16:20

Dinamo București și Chindia Târgoviște au încheiat la egalitate, scor 2-2 (1-1), meciul amical disputat astăzi în cantonamentul de la Săftica. Golurile dinamoviștilor pregătiți de Eugen Neagoe au fost înscrise de căpitanul Dan Nistor în minutul 9, dintr-un penalty obținut de Andreas Mihaiu, și de atacantul italian Mattia Montini în minutul 70 al partidei. De […]