Un român este acuzat că ar fi omorât o femeie din Marea Britanie

17:00

Shakira este în doliu! Îndrăgita artista este devastată după pierderea unei persoane dragi din viața ei. Shakira este devastată după moartea fostului președinte argentinian Fernando de la Rua. Acesta era tatăl unui fost iubit al artistei, cu care a fost împreună aproximativ zece ani. Shakira a publicat un mesaj extrem de emoționant în memoria lui […] The post Shakira, în doliu: ”Ne vom aminti întotdeauna cu drag de tine…” appeared first on Cancan.ro.