CALENDAR ORTODOX 11 IULIE. Ce sfântă este sărbătorită astăzi

CALENDAR ORTODOX 11 IULIE. Sfanta Mucenita Eufimia este praznuita in fiecare an pe saisprezece septembrie, ziua muceniciei sale. Sfanta Eufimia a trait in timpul imparatului Diocletian (284-305) si a fost ucisa...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3