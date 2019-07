Ce lovitură primește Elena Udrea de la autoritățile române după ce s-a întors din Costa Rica: ”Am renunțat de bunăvoie…”

20:20

Oana Zăvoranu și-a anunțat fanii în legătură cu o decizie radicală pe care vrea să o ia. Bruneta este hotărâtă să-și schimbe stilul de viață. Oana Zăvoranu, mare iubitoare de animale, vrea să renunțe la consumul de carne. Bruneta s-a gândit serios să devină lacto-vegetariană, în ciuda faptului că este o carnivoră convinsă. Și asta […] The post La ce anume vrea să renunțe Oana Zăvoranu: ”Mă gândesc foarte serios să devin…” appeared first on Cancan.ro.