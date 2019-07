Laura Cosoi, prima declarație despre Gina Pistol. Actrița s-a iubit 5 ani cu Smiley

22:50

Raluca Podea trăiește cea mai neagră perioadă din viața ei. După despărțirile și suferințele în plan sentimental, blonda a mai primit o lovitură. Tatăl ei este bolnav de cancer în stadiul 4, iar de câteva luni se luptă cu sistemul de sănătate din România pentru a putea beneficia de analize și de un tratament cu […] The post Drama ex-logodnicei lui Pastramă: ”Boala s-a răspândit în tot corpul, însă medicii…” CANCAN.RO a obținut reacția în exclusivitate a ministrului Sănătății! appeared first on Cancan.ro.