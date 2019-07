Bianca Drăgușanu, adevărul despre relația cu fosta soție a lui Alex Bodi: ” “

09:00

Dacă spui ”Puterea Dragostei” spui, implicit, Andreea Mantea. Frumoasa prezentatoare se bucură de un real succes, după ce a trecut prin mai multe platouri de emisiuni mondene. Toată lumea o știe pe Andreea, nu și pe sora ei, Lavinia. Cum arată aceasta? Andreea se înțelege de minune cu Lavinia, sora pe care showbiz-ul nu a […] The post Cum arată sora Andreei Mantea. Pe vedeta Kanal D o știe toată lumea, dar să o vezi pe Lavinia appeared first on Cancan.ro.