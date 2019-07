Adopția Sorinei rămâne valabilă. Cererea de revizuire a fost respinsă de instanță

12:50

Muzicianul Adrian Sînă a mărturisit că nu ar rezista să asiste la venirea pe lume a copilului său. Anca Serea este căsătorită cu muzicianul Adi Sînă. Vedeta are cinci copii . Fosta prezentatoare de televiziune Anca Serea este însărcinată cu cel de-al șaselea copil și mai are puțin și devine din nou mămică. Vedeta va aduce […] Post-ul Adrian Sînă are emoții mari înainte ca Anca Serea să nască. „Cred că nu aș rezista să stau în sală, cred că aș leșina” apare prima dată în Libertatea.ro.