Sector 4: Fundaţia Hope and Homes for Children a inaugurat casa de tip familial 'Cavalerii'

Fundaţia Hope and Homes for Children a inaugurat, joi, casa de tip familial "Cavalerii", dezvoltată în cadrul procesului de închidere a Centrului de Plasament "Robin Hood", ultima instituţie de tip vechi din sectorul 4.Potrivit fundaţiei, procesul de închidere a Centrului de Plasament "Robin Hood" a demarat în 2017, prin semnarea unui parteneriat între Hope and Homes for Children şi DGASPC Sector 4. Atunci, în centru erau 49 de copii, fiecare dintre ei fiind evaluat individual de specialişti ai fundaţiei şi ai DGASPC Sector 4, în încercarea de a găsi alternativele cele mai potrivite pentru ei odată cu închiderea centrului. Pentru o parte dintre ei s-au găsit soluţii şi au părăsit centrul, fie prin integrare socio-profesională, fie prin plasament în asistenţă maternală sau transfer la alte case sau apartamente de tip familial.În iunie, 9 copii cu vârste între 9 şi 17 ani s-au mutat în casa de tip familial "Cavalerii", iar alţi 12 se vor muta într-o altă casă ce urmează să fie dezvoltată de fundaţie.Fondurile pentru construcţia casei de tip familial "Cavalerii" au fost adunate prin intermediul unei campanii derulate de Holcim România, în beneficiul Hope and Homes for Children, în perioada iulie - septembrie 2017. În urma campaniei s-au strâns 300.000 de euro, bani folosiţi pentru construcţia a două case de tip familial ca parte a procesului de închidere a centrelor de plasament "Robin Hood" din sectorul 4 al Capitalei şi "Elena Doamna" din Piatra Neamţ, precizează fundaţia.Conform sursei citate, terenul necesar construcţiei casei "Cavalerii" a fost pus la dispoziţie de Primăria sectorului 4. "Cavalerii" este o clădire pe un nivel, cu patru dormitoare, o cameră de zi, două băi şi o bucătărie şi constituie cea de-a 107 casă de tip familial dezvoltată de Hope and Homes for Children în România.Toate casele de tip familial construite de Hope and Homes for Children oferă copiilor şi tinerilor "un mediu cât mai apropiat de cel familial". Într-o astfel de casă trăiesc maximum 10-12 copii, care se bucură de găzduire, îngrijire, educaţie, sprijin emoţional şi consiliere pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă. Odată cu darea în folosinţă a construcţiei, Hope and Homes for Children donează casele de tip familial partenerului cu care colaborează, în acest caz DGASPC Sector 4, potrivit fundaţiei."E un an de când am pus piatra de temelie a acestei case de tip familial. (...) Copiii sunt deja mutaţi de vreo trei săptămâni. Sunt copii care vin din 'Robin Hood', instituţia pe care urmărim să o închidem. (...) Casa are o capacitate de 12 locuri, momentan sunt 9 copii mutaţi, urmează şi alţi 3 să vină", a spus Radu Tohătan, cel care coordonează Departamentul de Asistenţă Socială în cadrul Hope and Homes for Children România, cu prilejul inaugurării casei "Cavalerii".Potrivit acestuia, Centrul de Plasament "Robin Hood" nu s-a desfiinţat, pentru că cealaltă casă de tip familial din sectorul 4 pe care Hope and Homes for Children o gândeşte pentru copiii din acest centru nu e gata. "Până la finele anului încercăm să o finalizăm şi cu asta centrul de plasament sperăm că se va închide", a afirmat Tohătan.Andrei Trocan, viceprimar al sectorului 4, a menţionat că primăria a pus la dispoziţie terenul aferent construcţiei casei "Cavalerii", a suportat costurile privind branşamentele, utilităţile şi plăteşte personalul aferent.El a declarat că, până la sfârşitul acestui an, se vor închide toate centrele de plasament din sector. AGERPRES/(A, AS - autor: Iulia Carciog, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ada Vîlceanu) Sursa foto: (c) Hope and Homes for Children Romania / Facebook.com

