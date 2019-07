Ce a făcut Dani Oțil la Bacalaureat: “De rușinea colegilor…”

10:20

A fost cutremur însemnat în România, azi-noapte la ora 03:52. Un nou cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea, anunță specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică Pământului (INCDFP) a transmis că în ziua de 11/07/2019, la ora 03:52:16 (ora României), s-a produs în zona seismică Vrancea, […]