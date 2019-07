PMP anunţă: Vom sesiza Avocatul Poporului privind ordonanţa de urgenţă pe Codul administrativ

18:40

„Am fost muşcat de mii de ori. Am fost aruncat de colo-colo, bătut destul de rău. Aproape că am avut dinţii scoşi”, a declarat Jeremiah. În prezent, Jeremiah are 60 de ani şi este un biologist marin care s-a scufundat de mii de ori şi s-a lăsat intenţionat muşcat de rechini. „Studiem interacţiunile dintre oameni şi rechini şi singurele de care sunt interesat sunt acelea care sunt cele mai realistice şi adevărate pentru a putea astfel să protejăm pe oricine dacă se întâmplă să ajungă în mare, dar...