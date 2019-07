Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 12 iulie 2019. Taurii sunt excesiv de nervoși și impulsivi

14:40

Daniela Gyorfi are foarte mare grijă de imaginea sa, să arate impecabil de fiecare dată. Recent, s-a confruntat cu niște probleme grave, care au afectat-o atât mental, cât și fizic. Cântăreața a dezvăluit că medicul stomatolog i-a pilit toți dinții, deoarece începuse să putrezească. „Plângeam ca un copil. Mi se spusese că trebuie să-mi scoată […] The post Daniela Gyorfi, probleme grave cu dinții: “Au început să-mi putrezească, plâng ca un copil” appeared first on Cancan.ro.