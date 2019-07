Mihai Fifor, despre CEx-ul din 15 iulie: Una dintre teme va fi remanierea. Vom vedea propunerea premierului

21:30

„Eu nu am fost certată cu pesediştii sau cu PSD. Sunt membru PSD, chiar dacă am fost dată afară la un moment dat din toate funcţiile politice. Sunt membru PSD şi îmi doresc un candidat PSD la alegerile prezidenţiale, pe care îl voi susţine din tot sufletul. Sub nicio formă nu aş fi de acord ca PSD să arunce un «iepure» în cursa prezidenţială sau un candidat fără şanse, care să facă uşoară lupta candidaţilor de pe dreapta”, a declarat Gabriela Firea joi, la Antena 3. Chestionată dacă nu exclude o...