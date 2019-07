Dăncilă: Felicitări, Simona Halep, pentru meciul excepţional de la Wimbledon

20:00

Peste 20 de artişti, printre care cei de la The Mono Jacks, Viţa de Vie, Ţapinarii şi Luna Amară, vor urca pe scena Folk Rock Fest Piatra Craiului, care se va desfăşura în parcul naţional, în perioada 15-17 august şi în cadrul căruia, anul acesta, se vor pune bazele unei mişcări care să aducă artiştii plastici în natură."Cel mai verde festival de muzică rock, rock alternativ, indie şi folk din România propune o experienţă inedită celor care vor să-şi petreacă 3 zile într-un parc naţional şi să participe la concerte şi petreceri în aer liber, la activităţi interesante în natură şi workshopuri creative. Astfel, între 15 şi 17 august 2019, Parcul Naţional Piatra Craiului se va transforma în scena pe care vor urca pe rând 22 de nume sonore ale muzicii rock şi folk româneşti", au anunţat organizatorii într-un comunicat de presă.Festivalul se va deschide joi, 15 august, cu concerte ale celor de la Mr. Jurjak, The Mono Jacks, Toulouse Lautrec, The Case, Nourunegru, Emeric Imre şi Daniel Fat.Vineri, 16 august, vor concerta la Viţa de Vie, Implant Pentru Refuz, Luna Amară, The Different Class, Ţapinarii, Bucium, Ovidiu Scridon, Dinu Olaraşu.În cea de-a treia zi de festival, sâmbătă, 17 august, vor urca pe scenele din Piatra Craiului Coma, Trooper, Byron, Robin and the Backstabbers, Via Daca, Titus Constantin, Daniel Iancu.Folk Rock Fest Piatra Craiului este un proiect unic în România, un festival cu muzică bună, amenajare realizată de artişti plastici, activităţi în natură, workshopuri, sport şi bună dispoziţie care se subscriu devizei: "Să multiplicăm prin artă valoarea naturii, nu să o distrugem!".Festivalul va avea un spaţiu de camping de 5.000 de corturi, zonă de plajă, loc de joacă pentru copii, diverse jocuri şi activităţi interesante pentru participanţi, zonă de party, dar şi ecrane pe care se vor vedea imagini cu animalele sălbatice surprinse de camerele de supraveghere ale parcului naţional. Cele 16 hectare pe care se va desfăşura Folk Rock Fest Piatra Craiului vor fi amenajate doar cu materiale prietenoase pentru mediu, cu arhitectură şi scenografie inspirate din natura şi mitologia spectaculoasă a parcului naţional, susţin organizatorii.Festivalul va fi totodată cadrul unde se pun bazele unei mişcări care să aducă artiştii plastici în natură şi care va purta numele ART Station, au precizat organizatorii.Iniţiatorul proiectului este Asociaţia Ecoturistică Zărneşti-Piatra Craiului, care a preluat anul trecut evenimentul "Folk de Zărneşti" şi l-a transformat într-un succes pe plan local.Peste 60 de pensiuni din zonă sunt deja partenere în proiect.În fiecare an, în Parcul Naţional Piatra Craiului vin aproximativ 200.000 de turişti, atraşi de frumuseţea locului, marea majoritate în lunile de vară.Biletele sunt puse în vânzare în format electronic pe www.iabilet.ro şi în reţeaua fizică iabilet.ro/retea. AGERPRES/(AS-autor: Diana Dumitru, editor: Antonia Niţă, editor online: Ady Ivaşcu)