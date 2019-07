CALENDAR ORTODOX 12 IULIE. Ce sărbătoresc astăzi creștinii ortodocși

CALENDAR ORTODOX 12 IULIE. Icoana Maicii Domnului numita "Prodromita" este una dintre icoanele facatoare de minuni, pastrate in Schitul romanesc Prodromu, in Sfantul Munte Athos. Praznuirea acestei icoane are loc...

