Bucureștenii ar putea SCĂPA de cea mai mare ruină din centru

12:30

"Suntem încântaţi să intrăm în această nouă etapă de creştere. Salutăm cu entuziasm toate noile oportunităţi ce derivă din acest eveniment de referinţă: know-how-ul colegilor noştri de la Bank Leumi România, experienţa acestora în gestionarea unui portofoliu foarte special, clienţii acestei bănci, pe care aşteptăm cu nerăbdare să îi deservim. În următoarele luni, cele două companii vor trece printr-un proces de integrare premergător fuziunii. Avem convingerea că această achiziţie va transforma First Bank într-un partener bancar mai puternic şi mai relevant pentru toţi clienţii noştri actuali şi viitori, prin contribuţia pe care Bank Leumi România o va aduce expertizei noastre anterioare", a declarat Dominic Bruynseels, preşedinte executiv First Bank.Clifford Chance Badea a acţionat în calitate de consultant juridic al First Bank în cadrul tranzacţiei, iar Ernst & Young a fost consultantul financiar şi fiscal. Consultantul juridic al Bank Leumi România în această tranzacţie a fost DLA Piper. Jefferies LLC a avut calitatea de consultant financiar exclusiv al Bank Leumi Israel.Începând cu 10 iulie, Bank Leumi România are un nou Consiliu de Administraţie şi un nou preşedinte executiv, în persoana lui Ion Popovici.Ion Popovici este un profesionist cu o experienţă de peste 28 de ani în sectorul bancar. În acest interval, el a deţinut funcţii de top în cadrul unor instituţii bancare importante din România, precum Eximbank, BRD-Groupe Societe Generale etc.Înainte de a fi numit Preşedinte Executiv al Bank Leumi România, Ion Popovici a deţinut funcţia de Vicepreşedinte Executiv Financiar/ Preşedinte Executiv Interimar al băncii în ultimul an şi jumătate şi a coordonat întreaga activitate a organizaţiei, cu responsabilităţi directe pe zonele de strategie, activitate comercială, trezorerie, activitate juridică, resurse umane, contabilitate, raportare către Grup, raportare către BNR, situaţii financiare, control bugetar şi operaţiuni.Popovici a deţinut o serie de roluri şi responsabilităţi în organizaţii conexe sectorului bancar precum Institutul Bancar Român şi Asociaţia Română a Băncilor. În acest context, el a activat ca autor, lector, profesor, precum şi în calitate de consultant financiar, cu o contribuţie semnificativă la implementarea IFRS în sistemul bancar românesc.Popovici este membru al Consiliului de Administraţie al Asociaţiei Române a Băncilor din 2017 şi este absolvent al Academiei de Studii Economice, Facultatea de Finanţe şi Contabilitate, şi al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiinţe Administrative din Bucureşti.Componenta noului Consiliu de Administraţie este: Ilinca Rosetti (preşedinte), Robert Maxim, Manfred Rauchwerger, Răzvan Filcescu, Bogdan Ciobotaru.Cu sediul în Bucureşti, First Bank oferă o gamă largă de produse şi servicii adresate atât clienţilor locali cât şi celor internaţionali, incluzând activităţi de retail, IMM şi corporate banking. First Bank operează prin intermediul a 59 de sucursale, cu 1200 de specialişti angajaţi şi are aproximativ 130.000 de clienţi activi.J.C. Flowers este una dintre principalele firme din domeniul investiţiilor private, dedicată investiţiilor globale în industria serviciilor financiare. Fondată în 1998, firma a investit peste 15 miliarde de dolari în 52 de companii de portofoliu din 17 ţări, într-o varietate de subsectoare ale industriei financiare, printre care se numără domeniul bancar, asigurări şi reasigurări, firme de valori mobiliare, servicii financiare specializate şi servicii de management al activelor.Bank Leumi România oferă servicii bancare comerciale şi de retail complete prin intermediul unei reţele naţionale de 15 unităţi. Banca are 200 de angajaţi şi administrează active în valoare de peste 250 milioane de euro. În 2006, banca a fost achiziţionată de Bank Leumi le-Israel B.M.