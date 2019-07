Fifor, despre candidatul PSD la prezidenţiale: „Dăncilă, dacă îşi va dori, poate fi un candidat redutabil pentru Klaus Iohannis. E un om cald, aproape de oameni”

21:50

Michelle Obama a apărut la un eveniment cu publicul cu un nou look. Noua sa coafură a făcut senzaţie pe reţelele de socializare. Soția fostului preşedinte american Barack Obama și-a făcut o schimbare de look surprinzătoare. Noua sa coafura, naturală şi ondulată, a stârnit mii de comentarii pe contul de Twitter. Hey, #EssenceFest! I brought […] Post-ul FOTO | Schimbare de look pentru Michelle Obama. Fosta prima doamnă face senzație pe rețelele de socializare apare prima dată în Libertatea.ro.