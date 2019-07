Nuntă mare în showbiz-ul românesc! A cerut-o și a spus ”DA” după 20 de ani!

22:10

Ștefan Stan, nimeni altul decât prima ”Voce” câștigătoare, nu lasă vara să-i treacă printre degete! Muncește, dar se și distrează… Și, fiind acum singur, singurel după despărțirea de Bianca, nimeni nu-l mai poate opri din cuceriri. Artistul cântă la Nuba, tot sezonul estival, dar ziua chiar își face de cap! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, […] The post Ștefan Stan a apărut pe o plajă din Mamaia cu noua ”Andreea Mantea”! appeared first on Cancan.ro.