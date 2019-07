Nouă irakieni care încercau să pătrundă ilegal în ţară, depistaţi la Calafat. Unde se ascundeau

09:20

„Nu comentăm hotărâri judecătoreşti. Ştiţi că niciodată nu am comentat hotărârile judecătoreşti, este o hotărâre judecătorească definitivă, nu există cale de atac, va fi respectată. Rămâne acea ordonanţă preşedinţială care este, în acest moment, la Judecătoria Slatina, nu ştiu să se fi dat termen în acest caz. Nu am vrut nimic altceva decât să respect legea şi să-mi fac datoria. Am luat la cunoştinţă din presă de acest caz, am analizat în zilele acelea de weekend şi legea mă obliga să nu stau şi...