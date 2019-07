Ce spune Răzvan Simion, despre nunta lui Dani Oțil, în urma unui comentariu făcut de Bobonete. „S-a discutat în redacție”

09:30

R. Kelly a fost arestat în Chicago, joi seară, și urmează să fie adus de agenții federali în New York, pentru a răspunde în fața mai multor acuzații de infracțiuni sexuale. Autorul hitului „I Believe I Can Fly" are 13 capete de acuzare, între care și pornografie infantilă, trafic de persoane și obstrucționarea justiției.