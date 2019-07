Cum arată vila suflată în aur a lui Tzanka Uraganul!

08:20

ANM, avertizare de vreme severă imediată. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting de vreme severă pentru mai multe zone ale țării. Codul galben este valabil începând de astăzi, ora 7:30. Mai multe localități din județele Alba și Sibiu se vor afla sub cod galben de ceață, anunță meteorologii. Cod galben – Interval […] The post ANM, avertizare de vreme severă imediată. Fenomene meteo ciudate vineri, în România appeared first on Cancan.ro.