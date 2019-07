Semnalele liderilor PSD din ţară legate de o posibilă candidatură a Vioricăi Dăncilă la preşedinţie: „Are toate calităţile pentru un preşedinte de ţară”

11:50

Volumul ”The ABCs of Metallica/ Abecedarul Metallica” conţine ilustraţii şi rime pentru copii care surprind povestea trupei. Încasările sunt destinate fundaţiei de caritate înfiinţate de cei patru rockery, All Within My Hands. Consideraţi clasici în viaţă ai genului heavy metal, componenţii trupei Metallica sunt cunoscutţi pentru rivalităţile de pe scenă şi episoade care au implicat abuz de droguri, printre piesele lor numărându-se titluri ca ”Leper Messiah”, ”Harvester of Sorrow” sau ”My Friend...