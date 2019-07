Dani Mocanu și-a făcut un tatuaj șocant pe craniu. Ce cuvinte și-a scris. Toată lumea râde de el

10:00

Ioana Ginghină privește către trecutul său sentimental cu zâmbetul pe buze. Despărțirea de Alexandru Papadopol a fost un șoc, este adevărat, însă Ioana demonstreză, prin tot ceea ce scrie pe blogul personal că este o femeie puternică. Ioana a mers la părinții săi, la Sibiu, și scrie că numai alături de mama și tatăl tău […] The post Ioana Ginghină, atac sub centură la Alex Papadopol după divorț: “Nu mă mai… nimeni în pat” appeared first on Cancan.ro.