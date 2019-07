Fotbal: Lazio Roma l-a transferat pe internaţionalul italian Manuel Lazzari (SPAL)

11:40

Americanca Serena Williams, adversara Simonei Halep în finala de la Wimbledon, care i-ar putea aduce sâmbătă performanţa egalării recordului de 24 de victorii de Mare Şlem aparţinând australiencei Margaret Court, a afirmat, joi, că este "calmă" la ideea de a intra în istoria tenisului, relatează AFP."Nu este vorba cu adevărat de 24 de victorii, 23 sau 25. Important este să mergi pe teren şi să dai ce ai mai bun din tine, indiferent ce se întâmplă. Indiferent ce voi face acum, am avut o mare carieră. Şi mă simt cu adevărat calmă în legătură cu acest subiect. Am fost calmă şi azi (cu Barbora Strycova) şi o iau pas cu pas. Noi ştim, sunt departe de a fi perfectă. Dar am impresia că joc mult mai bine când sunt calmă. Dar este un efort. Nu trebuie să fiu prea surescitată, dar în acelaşi timp nici submotivată. Trebuie să fiu în cea mai bună postură", a spus Serena."Anul trecut am pierdut finala, dar nu-mi mai amintesc mare lucru. Îmi amintesc că eram obosită şi că Angie (Kerber) a jucat incredibil. Am fost tristă, dar am fost mândră de mine. Nu am putut face nimic în acel meci, dar am făcut ce am putut. Fizic, nu eram pregătită. Îmi amintesc că după aceea, m-am antrenat şi antrenat pentru a reveni la cea mai bună formă fizică. Deci, situaţia este diferită. Tot anul, eu am încercat să rămân în formă pentru a putea juca turneele de Mare Şlem", a adăugat Serena Williams."Ştiu că voi deveni cea mai vârstnică finalistă de la Wimbledon, dar eu cred că tehnologia s-a schimbat mult. Este singurul lucru care mă ajută să fiu competitivă în continuare. Am impresia că dacă aveam această tehnologie în urmă cu 20 de ani, poate Michael Jordan ar fi jucat încă baschet. Consider că ştim mai mult despre corpul nostru. Lucrurile pe care le fac diferit acum comparativ cu primii mei ani în tenis mi-au prelungit cariera. Şi nu sunt doar eu, este şi Roger (Federer), Tom Brady, Peyton (Manning) care joacă de o veşnicie. Sunt mulţi sportivi care sunt capabili să joace încă şi chiar să se menţină în top după 30 de ani, precum Tiger (Woods) evident, în mintea mea. Sunt o mare sursă de inspiraţie şi de motivaţie pentru mine ca să merg înainte", a conchis jucătoarea americană.Serena Williams, locul 10 WTA şi favorită nr. 11, va fi adversara Simonei Halep în finala turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, după ce a trecut, joi, în semifinale de cehoaica Barbora Strycova (54 WTA) cu 6-1, 6-2.Sâmbătă, Serena Williams (37 de ani) o va întâlni pentru a 11-a oară pe Simona Halep (27 ani, 7 WTA, cap de serie nr. 7), americanca obţinând până acum nouă victorii. Singurul succes al Simonei, unul categoric, cu 6-0, 6-2, rămâne cel din 2014, de la Turneul Campioanelor.Serena Williams a câştigat de şapte ori până acum trofeul la Wimbledon, în 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 şi 2016, de trei ori pierzând în finală: 2004, 2008 şi 2018.Cele două s-au întâlnit ultima oară anul acesta, în optimi la Australian Open, Williams câştigând cu 6-1, 4-6, 6-4.Dacă va câştiga turneul, Serena Williams va intra în posesia celui de-al 24-lea titlu de Grand Slam, egalând recordul australiencei Margaret Court.La rândui ei, Simona Halep s-a calificat în premieră în finala turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, joi, după ce a învins-o în penultimul act pe ucraineanca Elina Svitolina cu 6-1, 6-3.Halep (27 ani), numărul şapte mondial, va disputa prima sa finală la All England Club, după ce în 2014 juca semifinala.Simona Halep este al doilea reprezentant al României care joacă finala la Wimbledon, după Ilie Năstase, care a pierdut finalele din 1972 şi 1976.Pentru Halep este a cincea finală de Mare Şlem din carieră, după cele din 2018 la Australian Open, 2014, 2017 şi 2018 (campioană) la Roland Garros. Doar la US Open românca nu a apucat să joace cu trofeul pe masă, având o semifinală în 2015.AGERPRES (AS/autor: Vlad Constantinescu, editor: Teodor Ciobanu, editor online: Ada Vîlceanu)