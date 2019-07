Alertă în Timişoara: Un deţinut de la Penitenciarul Arad a evadat de la un punct de lucru exterior din Timişoara

15:40

Sunt îndrăgostită de un bărbat minunat care vrea să avem un copil împreună, dar nu ştie că sunt o prostituată”, îşi începe povestea tânăra pentru The Sun. „Partenerul meu este cel mai bun lucru din viaţa mea. L-am întâlnit cu trei ani în urmă, când aveam 24 de ani. Mă iubeşte necondiţionat şi m-a cerut de soţie, iar eu simt că iubesc pentru prima oară în viaţa mea. El are 43 de ani. Vrea să avem un copil cât mai curând şi se miră că nu rămân însărcinată. Am fost împreună la ginecolog, unde am fă...