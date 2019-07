Ce i-a mărturisit Culiță Sterp Simonei de la Puterea Dragostei despre Carmen de la Sălciua

12:00

Cel puțin șapte persoane, inclusiv șase turiști au murit, iar alte 100 au fost rănite în urma unei furtuni violente care a afectat nordul Greciei, potrivit autorităților locale. Printre victime se numără și două persoane de naționalitate română, care au decedat în urma prăbușirii acoperișului unui restaurant din localitatea Nea Plagia. Creatoarea de modă Romanița […] The post Romanița Iovan a fost, la rândul ei, prinsă de furtuna din Grecia. “Noi eram cu tortul și șampania, dar…” appeared first on Cancan.ro.