Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 13 iulie 2019. Berbecii se concentrează pe studiu

Poliţiştii de frontieră de la vama Nădlac, judeţul Arad, au descoperit 25 de migranți ascunşi în interiorul unui automarfar. Aceștia încercau să iasă ilegal din ţară. Vineri dimineaţă, în jurul orei 04.00, un cetăţean turc de 50 de ani, conducând un camion cu semiremorcă, s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II – […]