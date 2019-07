Bianca Drăgușanu și-a scos fetița în parcul de distracții. „O imagine rar întâlnită”

18:00

Fosta prezentatoare de televiziune Raluca Moianu a fost surprinsă în Grecia de furtuna care a făcut ravagii în regiunea Halkidiki. Raluca Moianu a povestit în mediul online ce coșmar a trăit. Acxeasta a fost surprinsă de furtună pe o autostradă. "Eu am făcut această poză.Furtuna ne-a prins pe autostradă, în Sithonia. Nu am văzut în […] Post-ul Coșmarul trăit de Raluca Moianu în Grecia. „Nu am văzut în viața mea așa ceva” apare prima dată în Libertatea.ro.