Accident foarte grav în stațiunea Neptun! O fată de 25 de ani se zbate între viață și moarte

13:40

Fetița de numai 10 ani care a căzut într-un lac din Spania a murit la spital, la cinci zile de la îngrozitorul incident. Fata, care a căzut în lac chiar de ziua ei, a murit la 5 zile distanță de prietena care încercase să o salveze. Pe 3 iulie, fetița de 10 ani a căzut […] The post A murit și fetița româncă de numai 10, căzută în lacul din Spania! appeared first on Cancan.ro.