Gibraltar: Cei patru ofiţeri ai petrolierului iranian au fost eliberaţi

România a abordat mandatul la preşedinţia Consiliului UE, înainte de orice, ca pe o misiune în slujba cetăţenilor europeni, a declarat prim-ministrul Viorica Dăncilă."Astăzi, la aproape două săptămâni de la încheierea formală a mandatului nostru, putem spune cu mândrie că avem toate motivele să sărbătorim. Am obţinut ce ne-am propus, am dovedit eficienţă, performanţă, echilibru şi am oferit una dintre cele mai apreciate preşedinţii la nivel european. Am demonstrat că România a abordat acest mandat, înainte de orice, ca pe o misiune în slujba cetăţenilor europeni. Am construit toate acţiunile noastre în jurul conceptului de coeziune. Am lucrat în acest spirit şi am reuşit să obţinem rezultate importante, calitativ şi cantitativ, pentru cetăţenii europeni şi să menţinem unitatea în susţinerea proiectului european", a precizat Viorica Dăncilă, vineri, în discursul susţinut la Ateneul Român, în deschiderea concertului de gală al Orchestrei Române de Tineret, cu ocazia încheierii mandatului preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.Premierul a adăugat că prin mandatul exercitat România a reuşit să consolideze dimensiunea socială a Uniunii Europene."Am consolidat dimensiunea socială a Uniunii Europene pentru că o Europă puternică este a cetăţenilor prosperi, cărora le sunt asigurate şi respectate drepturi egale. Am pus în centrul acţiunilor noastre coeziunea pentru că succesul UE este succesul fiecărui stat membru, al fiecărei regiuni, al fiecărei comunităţi. O Europă dezvoltată asigură tuturor oportunităţi egale şi acces neîngrădit la resurse. Am militat pentru mai multă solidaritate în comunitatea europeană pentru că într-o Europă pregătită să facă faţă cu succes schimbărilor nimeni nu trebuie lăsat în urmă. Am implicat toţi partenerii în consultare şi dezbateri pentru că o Europă care oferă siguranţă este cea în care opiniile tuturor sunt respectate. Am implicat tinerii în luarea deciziilor pentru că un viitor sigur se construieşte prin responsabilizare. Am luptat pentru o Uniune Europeană a tuturor pentru că o comunitate puternică este cea care promovează unitatea în diversitate şi în care ura, discriminarea şi violenţa nu îşi au locul. Am readus în prim-plan valorile sociale fundamentale ale comunităţii europene, care unesc şi ţin aproape peste 500 de milioane de cetăţeni, pentru că o Europă puternică este cea care îşi consolidează fundaţia", a subliniat Dăncilă.Şefa Executivului de la Bucureşti a punctat că provocările preşedinţiei rotative au fost multiple: dosare cu mize deosebit de importante, negocierea viitorului Cadru Financiar Multianual şi procesul Brexit."Principiul de bază, firul roşu care ne-a ghidat constant în abordare şi în modul de rezolvare a dosarelor aflate în lucru a fost coeziunea", a completat ea.Premierul a făcut şi un scurt bilanţ al preşedinţiei române la Consiliului UE, menţionând că 90 de dosare au fost închise în primele trei luni de mandat, că au fost adoptate 84 de concluzii ale Consiliului UE şi s-a reuşit obţinerea consensului pe numeroase decizii."Toate realizate în aproximativ 2.500 de reuniuni. Sunt dosare emblematice pentru proiectul european şi cu rezultate şi impact direct asupra vieţii cetăţenilor europeni în domenii importante: social, energetic, economico-financiar, digital, mediu şi schimbări climatice, agricultură, valori şi libertăţi europene, combaterea dezinformării. De la cele mai simple până la cele mai complexe, acestea au implicaţii în viaţa noastră de zi cu zi şi contribuie la evoluţia societăţii europene. Vorbim despre definirea bugetului Uniunii Europene post-2020, funcţionarea Pieţei Unice Europene şi competitivitatea industriei europene, impulsionarea digitalizării industriei europene şi evoluţia inteligenţei artificiale, întărirea drepturilor sociale, consolidarea agendei de securitate internă, continuarea luptei împotriva terorismului, gestionarea provocărilor determinate de migraţie, conturarea viitorului UE", a afirmat Dăncilă.Ea a adăugat că s-a făcut "dovada maturităţii României europene" şi au fost oferite "rezultate peste aşteptări, într-un context european complicat"."Rezultatele obţinute deschid oportunităţi noi pentru România. Avem acum o poziţie consolidată la nivel european. Este unul dintre marile câştiguri ale României ca stat membru al UE. Guvernul a acţionat cu maximă seriozitate şi implicare deplină şi, împreună cu partenerii europeni şi cu echipele de experţi, am reuşit să dăm substanţă agendei europene şi interne. Am avut o preşedinţie de succes şi nu o spunem numai noi. Partenerii noştri europeni apreciază rezultatele noastre şi bilanţul pro-european, bogat, realizat de Guvernul României, alături de echipa de diplomaţi, experţi şi negociatori profesionişti. Românii pot fi mândri, ne-am ridicat la înălţimea provocării", a declarat premierul.Viorica Dăncilă a mulţumit tuturor celor implicaţi în exercitarea mandatului României la Consiliul UE."Pentru efortul şi dedicarea dovedite în aceste luni extrem de intense vă mulţumesc tuturor: miniştrilor, echipelor din ministere şi din toate instituţiile implicate, echipei Reprezentanţei Permanente a României pe lângă UE, membrilor Parlamentului României, colegilor din administraţia locală, voluntarilor şi tuturor celor care au fost alături de noi. Mulţumesc fiecărui membru al echipei acestei preşedinţii pentru dedicare, pricepere şi pentru energia investită în ducerea la bun sfârşit a acestui adevărat proiect de ţară, cel mai important de la aderarea noastră la Uniunea Europeană. (...) Am scris o pagină importantă a istoriei europene a României. Am reuşit acest lucru împreună, echipa europeană a României şi partenerii noştri europeni, şi am dovedit din nou că împreună suntem puternici", a mai spus Dăncilă.La evenimentul de la Ateneu sunt prezenţi, printre alţii, ambasadorul Luminiţa Odobescu - reprezentatul permanent al României la UE, fostul preşedinte Emil Constantinescu, foştii premieri Adrian Năstase şi Petre Roman, miniştri ai Cabinetului Dăncilă, consilierul prezidenţial Leonard Orban, parlamentari şi europarlamentari PSD, reprezentanţi ai cultelor, ambasadori acreditaţi la Bucureşti. 