Peste 500 de delegaţi, la Congresul USR; desemnarea candidatului partidului la prezidenţiale şi modificarea Statutului formaţiunii - pe ordinea de zi

Zeci de bucureşteni au participat vineri, în Piaţa Universităţii, la deschiderea celei de a XI-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru de Stradă - B-FIT in the Street.Deschiderea oficială a evenimentului a fost făcută de Fanfara Bedizzole din Italia. Trupa cetăţenilor din Bedizzole are în componenţă 50 de membri şi este, potrivit prezentării organizatorilor, singura formaţie care are o activitate neîntreruptă de trei secole."Festivalul Internaţional de Teatru de Stradă - B-FIT in the Street este un eveniment de tradiţie pentru Bucureşti. Este un moment în an în care oamenii ies în stradă şi se bucură de teatru. Anul acesta avem invitaţi peste 200 de artişti din opt ţări - România, Franţa, Italia, Olanda, Marea Britanie, Spania, Germania şi Belgia - care vor face spectacole în zece locaţii diferite din Bucureşti. Spectatorii au ocazia să vadă spectacole premiate, numere interactive, spectacole de jonglerii, de acrobaţii, artişti pe catalige şi, în premieră, o demonstraţie de free-running pe acoperişurile Bucureştiului", a declarat, pentru AGERPRES, Cristina Nimichiş, unul dintre organizatorii evenimentului din Capitală.Spectacolul de free-running al trupei franceze La Fabrique Royale, "Punctul Zero/ Zero Degré", în care va fi prezentată o demonstraţie veritabilă de free-running pe clădirile de pe Calea Victoriei, programat iniţial pentru prima zi a festivalului, a fost amânat pentru sâmbătă, de la ora 19,00, pe un traseu care va începe din Piaţa George Enescu de pe clădirea Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I", va continua pe clădirea Academiei Center, Grand Hotel Continental, Hotel Novotel, Teatrul de Revistă "Constantin Tănase", Hotel Ramada şi se va încheia cu o reprezentaţie pe Teatrul Odeon."Free-running-ul te conectează la spiritul de joacă din copilărie. Pentru noi, este modalitatea cea mai ofertantă de a te juca în oraş, cu oraşul respectiv. Arhitectura este materia primă a spectacolului. 'Punctul zero' este o modalitate de a-i face pe spectatori să se uite altfel la oraşul lor, să privească mediul înconjurător din alte unghiuri decât o fac în mod normal. Ne place să stimulăm publicul, să provocăm reacţii. Lucrăm direct pe teren pentru a crea ceva unic, un spectacol aparte, care nu va mai exista nicăieri în lume în afară de Bucureşti", a declarat Franklin Roulot, director La Fabrique Royale, citat într-un comunicat ARCUB.Spectacolul are două reprezentaţii. După premiera din 13 iulie, "Punctul Zero/ Zero Degré" este programat cu o ultimă reprezentaţie duminică, în închiderea Sezonului cultural România - Franţa 2019.În prima zi a festivalului, de la ora 19,00, au mai putut fi văzute: pe strada Franceză spectacolul pe catalige "Toys" din Franţa, în Piaţa Sfântul Anton - spectacolul de acrobaţie "Fântânile dansatoare" (Spania), pe strada Lipscani - "Fanfara indiană" (Marea Britanie), în Piaţa Roma - spectacolul interactiv "Muşcă!" (Olanda), pe Calea Victoriei colţ cu strada Lipscani - spectacolul interactiv "Marcel Cyclette" (Belgia).Spectacolele prezente în festival au câte două reprezentaţii pe zi, iar cele mai multe oferă reprezentaţii în câte două zile, a mai spus Cristina Nimichiş.Sâmbătă şi duminică programul reprezentaţiilor va începe de la ora 18,00 şi se va încheia după ora 23,00.Parada festivalului va avea loc sâmbătă, începând cu ora 21,00, şi va avea loc pe traseul Piaţa George Enescu - Calea Victoriei - bd. Regina Elisabeta - Piaţa Universităţii. La paradă vor participa Fanfara Bedizzole, Fanfara indiană, Stegarii din Roma, Fântânile dansatoare, Jucăriile, Păsările flamingo, Invazii lunare şi Barbarossa Samba Group.B-FIT in the Street este un proiect al Primăriei Capitalei, prin ARCUB, şi aduce, de vineri până duminică, zeci de reprezentaţii de teatru de stradă în mai multe zone din centrul Bucureştiului: Piaţa Universităţii, Piaţa "George Enescu", Piaţa Revoluţiei, Piaţeta Teatrului Odeon, Calea Victoriei şi Centrul Istoric - Piaţa "Sfântul Anton", Piaţa Roma, strada Franceză, strada Lipscani, strada Gabroveni.