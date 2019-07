Codin Maticiuc a pus 525 de lei la pariuri că bate Simona Halep. Ce sumă încasează daca Serena Williams pierde finala Wimbledon

18:40

Femeia și copilul ei de 8 ani care au murit în timpul furtunii din Halkidiki erau din Cluj Napoca. Un alt membru al familiei a fost rănit, însă starea lui medicală a permis să fie externat astăzi, pentru a se putea ocupa de repatriere. Cei doi români, femeia şi copilul ei de opt ani, care […] The post Cine erau cei doi români care au murit în timpul furtunii din Halkidiki appeared first on Cancan.ro.