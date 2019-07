ALERTĂ METEO: Vijelii în aproape toată ţara. Ploi până luni seara

08:30

Serena Williams pare să plece ca favorită în ultimul act al acestei ediţii de la Wimbledon datorită experienţei bogate şi a numeroaselor titluri de Mare Şlem pe care le are în palmares. În plus, americanca stă mult mai bine în confruntările directe cu Simona Halep. Pentru sportiva din Statele Unite ale Americii, care va împlini 38 de ani în luna septembrie, va fi a 11-a finală disputată la All England Club. Serena Williams a pierdut doar trei dintre acestea (2004, 2008 şi 2014), şi a triumfat în...