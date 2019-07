Constanţa: Adolescentul care a intrat cu maşina pe trotuar şi a omorât două femei la Medgidia a fost reţinut de poliţişti

11:30

Scriitoarea Nadine Gordimer, laureată a Premiului Nobel pentru literatură în 1991, s-a născut la 20 noiembrie 1923, în Springs, Africa de Sud, potrivit www.nobelprize.org.În 1948 s-a mutat la Johannesburg unde a locuit întreaga sa viaţă. A fost una dintre cele mai puternice voci care s-a pronunţat deschis împotriva politicii de apartheid. Multe dintre romanele sale, care relatau nedreptăţile comise de sistemul aflat la putere în Africa de Sud, au fost interzise. A publicat 15 romane şi numeroase colecţii de scurte poveşti, care au fost traduse în 40 de limbi.Născută într-o familie de imigranţi evrei, Nadine a mers la şcoala organizată în cadrul unei mănăstiri şi a urmat un an de facultate la Universitatea Witwaterstrand, potrivit https://literature.britishcouncil.org. Din acel moment şi-a dedicat viaţa scrisului. A călătorit mult, a scris cărţi de non-ficţiune având ca subiect ţara sa natală şi a realizat documentare TV, a colaborat cu fiul său Hugo Cassirer la producerea filmului documentar ''Allen Boesak: Choosing for Justice'' (1984). A scris scenarii pentru câteva filme. De asemenea, unele dintre poveştile sale scurte au stat şi ele la baza realizării unor filme: ''A Chip of Glass Ruby'' (1982), ''Good Climate, Friendly Inhabitants'' (1982), ''Oral History'' (1982), ''Praise'' (1982), ''The Gordimer Stories'' (1982), ''City Lovers'' (1982), notează www.imdb.com.Prima sa povestire scurtă i-a fost publicată la vârsta de 15 ani în revista liberală din Johannesburg ''Forum''. Până la împlinirea vârstei de 20 de ani, poveştile sale au apărut în mai multe publicaţii locale.''The Lying Days'' (1953), primul său roman, se bazează pe propria viaţă trăită în oraşul Johannesburg. Următoarele trei romane ''A World of Strangers'' (1958), ''Occasion for Loving'' (1963), în care spune povestea de dragoste ascunsă dintre un bărbat de culoare şi o femeie albă, şi ''The Late Bourgeois World'' (1966), în care expune relaţiile stăpân-servitor care dominau societatea în Africa de Sud. În 1974, romanul ''The Conservationist'' a câştigat Premiul Booker pentru Ficţiune, conform https://literature.britishcouncil.org.A urmat ''Burger's Daughter'' (1979) care scris în timpul revoltelor din Soweto, a fost interzis. ''The House Gun'' (1998) explorează, printr-un proces de crimă, complexităţile violenţei post-apartheid din Africa de Sud. Acţiunea romanului ''The Pickup'' (2001) se desfăşoară în Africa de Sud şi Arabia Saudită, tema fiind aceea a imigraţiei forţate.Universităţile Yale, Harvard, Columbia, New School for Social Research din SUA, Universitatea Leuven din Belgia, universităţile Cape Town şi Witwatersrand, Africa de Sud, universităţile York, Oxford şi Cambridge din Marea Britanie, i-au acordat scriitoarei o serie de titluri şi diplome onorifice, potrivit https://literature.britishcouncil.org şi www.nobelprize.org.Nadine Gordimer a primit titlul de Comandor al Ordinului Artelor şi Literelor din partea Franţei. De asemenea, a fost vicepreşedinte al PEN Internaţional, a primit titlul de ''Fellow'' al Societăţii Regale de Literatură şi a fost fondatoarea Congresului scriitorilor sud-africani.În 1991 i-a fost decernat Premiul Nobel pentru Literatură, juriul motivându-şi alegerea afirmând că ''minunatele ei romane epice au adus umanităţii un beneficiu imens", potrivit www.nobelprize.org.În 2007 a devenit Cavaler al Legiunii de Onoare (Franţa).Dintre lucările sale mai amintim: romanele ''A Guest of Honour'' (1970), ''July's People'' (1981), ''A Sport of Nature'' (1987), ''My Son's Story'' (1990), ''None to Accompany Me'' (1994), ''No Time Like the Present'' (2010) ; colecţii de poveşti scurte ''A Soldier's Embrace'' (1980), ''Something Out There'' (1984), ''Jump and Other Stories'' (1991), ''Why Haven't You Written: Selected Stories 1950-1972'' (1992), ''Loot and Other Stories'' (2003), ''''Telling Tales'' (2004), ''Was One-Sixteenth Black and Other Stories'' (2007), ''Life Times: Stories, 1952-2007'' (2010), potrivit www.goodreads.com.A fost căsătorită cu Gerald Gavronsky (1949-1952) şi cu Reinhold Cassirer (1954-2001). A avut câte un copil din ambele căsătorii.Scriitoarea sud-africană Nadine Gordimer a murit la 13 iulie 2014. AGERPRES/ (Documentare - Irina Andreea Cristea; editor: Daniel Olteanu, editor online: Anda Badea)