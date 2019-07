Atletism: Olandeza Sifan Hassan a doborât recordul mondial pe distanţa de o milă, la Monaco, în Liga de Diamant

12:30

Mai multe sute de imigranţi fără documente au ocupat vineri monumentul parizian Panteon, necropolă a personalităţilor Franţei, pentru a cere rezolvarea situaţiei lor şi o întâlnire cu premierul Edouard Philippe, potrivit unor surse concordante citate de AFP.Contactată de AFP, o membră al 'La Chapelle Debout', colectiv de ajutorare a imigranţilor, prezentă în interior, a spus că 700 de imigranţi şi susţinători au intrat în cursul după-amiezii în acest edificiu impozant din inima Parisului."Ne-am săturat de zecile de CRS (poliţiştii însărcinaţi cu menţinerea şi restabilirea ordinii - n.r.), cu casca în mână", a explicat ea. "Atmosfera este bună. Au fost multe luări de cuvânt despre rasism, despre revendicările noastre", a adăugat ea, precizând că "turiştii au fost evacuaţi".Într-o înregistrare video transmisă pe Twitter se văd mai multe sute de persoane sub cupola Panthéon-ului scandând 'Vestele negre! Vestele negre!', numele unui colectiv de imigranţi care trăiesc în adăposturi sau pe stradă în regiunea pariziană. The #GiletsNoirs strike again in Paris!"We, immigrants without papers, residents of shelters and of the streets, occupy the Panthéon, the graves of your great citizens...to demand the Prime Minister give papers to all undocumented migrants in France." pic.twitter.com/2ZI3ZC72gc— Luke Butterly (@lukejbutterly) July 12, 2019Într-un comunicat, ei se prezintă ca persoane "fără documente, fără voce, fără chip pentru Republica Franceză" şi cer "documente şi adăpost pentru toţi"."Nu mai vrem să fim nevoiţi să negociem cu Ministerul de Interne şi cu prefecturile sale. Vrem să vorbim cu premierul Edouard Philippe, acum!", au scris ei."Mulţi oameni trăiesc fără drepturi de mai mulţi ani. Desfăşurăm această acţiune de ocupare pentru a-i cere premierului o reglementare excepţională. Nu există reglementare excepţională de când a ajuns Mitterand la putere (în 1981). A venit momentul să existe una", a explicat pentru AFP Laurent, membru al colectivului Droits Devant! ('Drepturi înainte de toate'), prezent în afara clădirii."Panthéon-ul este un semn al marilor oameni. Există în interiorul său simboluri ale luptei împotriva sclaviei. Ne luptăm împotriva sclaviei mileniului trei", a explicat el.Colectivul 'Vestele negre' desfăşoară cu regularitate acţiuni incisive în sprijinul imigranţilor fără documente.AGERPRES/(AS - autor: Ionuţ Mareş, editor: Sorin Popescu, editor online: Ady Ivaşcu)