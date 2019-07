Dacian Cioloș: ”Eu sunt pregătit să asum și funcția de președinte și cea de premier”

14:40

Generația U21 din România testează în exclusivitate noile reguli din tenisul internațional.România este una dintre cele 5 țări din lume care vor trimite un jucător la turneul internațional de tenis Red Bull Next Gen Open din Milano, dotat cu premii în valoare totală de 20,000 de dolari. Turneul de tenis Red Bull Next Gen Open […] Post-ul România va trimite un jucător la turneul internațional de tenis Red Bull Next Gen Open din Milano apare prima dată în Libertatea.ro.