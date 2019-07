Negoiță, despre o eventuală întoarcere a lui Dragnea la conducerea PSD: ”Niciodată, nimic. Doar un camion să conducă”

15:30

Primarul sectorului 3, Robert Negoiță, recent suspendat din PSD, a afirmat că Viorica Dăncilă nu are calitățile necesare pentru a conduce Guvernul, chiar dacă a ieșit de sub tutela lui Liviu Dragnea. Negoiță a apreciat, într-o emisiune la Digi24, că a actuala șefă a PSD a devenit premier "ca să nu înțeleagă mare lucru". "În […]